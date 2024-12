Kaczyński składa życzenia noworoczne. Mówi o "złu", które "opanowało ojczyznę".

Wśród polityków, którzy wraz z nadejściem końca roku złożyli w mediach społecznościowych życzenia noworoczne, jest także Jarosław Kaczyński. "Dziś Sylwester - dobrej zabawy! A w Nowym Roku wszelkiej pomyślności. Oby był to czas, gdy zło, które opanowało naszą Ojczyznę, zacznie ustępować" - napisał prezes PiS.

Kaczyński nie odniósł się natomiast do poniedziałkowej decyzji PKW, która to zdecydowała o przyjęciu sprawozdania wyborczego PiS. Tym samym organu wykonał postanowienie Sądu Najwyższego z 11 grudnia.

PKW podkreśliła, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - która wydała to orzeczenie - jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności.

Życzenia noworoczne dla Polaków w sieci opublikował także premier Donald Tusk, który złożył rodakom jednocześnie obietnicę. "TO BĘDZIE POLSKI ROK! Życzę Wam wiary w siebie, nadziei mocniejszej od zwątpienia oraz miłości silniejszej od zła. I obiecuję dalej robić, co do mnie należy. Cała Polska naprzód!" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter - przyp. red.) premier.