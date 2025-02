Order od Putina dla Szijjarto. Bosak: Ja bym nie przyjął

- Nie przeszkadza panu, że Peter Szijjarto, szef MSZ Węgier, z którym się pan spotkał, został odznaczony przez Putina w 2021 roku Orderem Przyjaźni? - z takim pytaniem Patryk Michalski, prowadzący program "Tłit" zwrócił się do wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka (Konfederacja, Ruch Narodowy). - Nie, nie przeszkadza - odparł gość programu. - Natomiast ja bym takiego orderu nie przyjął - zadeklarował polityk Konfederacji. Na uwagę, że Szijjarto odebrał ten order kilkadziesiąt dni przed wybuchem wojny w Ukrainie, kiedy sojusznicy w NATO wiedzieli już, że do niej dojdzie, odparł, iż bardziej mu przeszkadza to, że "Niemcy zbudowali sobie z Rosjanami rurę, która ma omijać Polskę". - A Szijjarto mówił panu coś o Rosji? - dopytywał prowadzący program. - Oczywiście - odparł Bosak. Dopytywany, co Szijjarto mówił na ten temat odparł, że "nie chce naruszać dyskrecji rozmów". - To urzędujący szef MSZ - tłumaczył Bosak. Na uwagę prowadzącego, że chyba Polscy obywatele powinni się dowiedzieć, co mówi minister, który jeździ do Moskwy, odparł ponownie, że musi zachować dyskrecję. - To nie uważa pan, że jest to niebezpieczne, jeśli szef węgierskiego MSZ-u przekonywał Pana do wznowienia relacji z Rosją? Czy nawijał rosyjską propagandę na uszy, a pan mi teraz nie chce powiedzieć, co pan usłyszał - mówił prowadzący rozmowę. - Mogę od razu zdementować, nic takiego nie miało miejsca - stwierdził Bosak. - Zapytam wprost: to jest tajemnica, co szef węgierskiego MSZ powiedział panu o Rosji? - zapytał prowadzący program. - Nie mogę cytować słów, ale mogę przedstawić mój wniosek z tego spotkania. A wniosek jest taki, że nikt w Europie nie ma pomysłu na to, jak zakończyć wojnę w Ukrainie - odparł Bosak. - Na forum międzynarodowym w tej chwili rozmawiają, w jaki sposób Putina przekonać do zakończenia tej wojny. I wszyscy mają wrażenie, że nie ma tutaj dobrych kart do gry - mówił Bosak. - Moim zdaniem w całej klasie polityków uprawiających politykę międzynarodową jest świadomość w tej chwili, że jeżeli świat zachodni chce, żeby Rosja zakończyła tę wojnę, to musi Rosji złożyć jakąś ofertę - dodał, wyjawiając, że nieoficjalnie mówi się o cofnięciu sankcji i przywróceniu handlu z Rosją. - Uważa Pan, że cofnięcie sankcji powinno być dopuszczane przez polski rząd? - dopytywał prowadzący. - Oczywiście - odparł polityk Konfederacji. - To będzie transakcja wiązana, jak zwykle w polityce międzynarodowej - dodał Krzysztof Bosak.

Rozwiń