Orban w Moskwie. Dosadny komentarz Tuska

Orban w Kijowie. Kreml komentował

Premier Węgier Viktor Orban we wtorek przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To była pierwsza wizyta węgierskiego premiera w Ukrainie od momentu pełnoskalowego ataku Rosji na ten kraj.