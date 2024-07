Wejście do KRS. Dera porównał do wtargnięcia do redakcji "Wprost"

Kancelaria Prezydenta zabiera głos

Andrzej Dera, w rozmowie z Telewizją wPolsce.pl, przyznał, że prezydent jest zaniepokojony tym zdarzeniem. Jak zauważył, Polska jest państwem prawa i władze powinny prawo respektować i przestrzegać. Dera dodał, że wejście do biur zastępców rzecznika dyscyplinarnego przypomina mu sytuację z 2014 roku, kiedy to doszło do "wkroczenia władzy" do redakcji "Wprost". - To jest ten sam mechanizm: wchodzą służby, przychodzi prokurator, policja. Robią to nie tak, jak powinno to być zrobione - ocenił prezydencki minister.