Zdobyli "nielegalnie przetrzymywane akta". Szczegóły akcji

Na początku roku minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał "rzeczników ad hoc" do prowadzenia określonych spraw dotyczących sędziów. "Z chwilą doręczenia decyzji o powołaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, rzecznicy prowadzący do tej pory te sprawy tracą prawo do podejmowania jakichkolwiek czynności w tym zakresie" - wyjaśniło wówczas MS.