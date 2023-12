Orban spotka się z Zełenskim? Trwają rozmowy

Kijów chce rozmawiać z Węgrami

Inicjatywa rozmowy z Szijjarto, który w tym czasie przebywał z wizytą w Ghanie, wyszła od strony ukraińskiej - poinformował rzecznik MSZ Węgier Mate Paczolay. Rzecznik dodał, że obaj rozmówcy "zgodzili się, że należy dążyć do poprawy stosunków pomiędzy Węgrami i Ukrainą", a najlepszym sposobem, by to osiągnąć, jest "bezpośredni, osobisty dialog".