Orban poszedł na całość. Czystki na rękę Putinowi

Viktor Orban ponownie zaskakuje. Mimo utrzymywania w tamtejszych mediach, w zdecydowanej większości prorządowych, skrajnie antyukraińskiej retoryki, premier Węgier poszedł o krok dalej w obliczu działań zbrojnych na terytorium swojego sąsiada. Jak wskazuje dr Dominik Hejj, politolog i znawca tego kraju, w tamtejszej armii ruszyły szerokie czystki. Hejj w programie "Newsroom" WP podkreślał, że lista odsuwanych żołnierzy nie jest przypadkowa i zawiera, co musi dziwić, przede wszystkim wojskowych, którzy blisko współpracowali z NATO. Jak mają wskazywać specjaliści, to kolejny ruch, oprócz politycznych, który przybliża Orbana do Rosji. - W węgierskiej armii trwa obecnie czystka. To o tyle przewrotne, że nikt nie podnosi zasadności prawa do kształtowania polityki kadrowej w wojsku. Nie w sytuacji, w której dzieje się to, kiedy za granicą wschodnią trwa wojna, o czym cały czas mówią węgierskie władze, ani wtedy, kiedy żyjemy w erze zagrożeń, o czym mówi węgierska propaganda. Sami dowódcy, którzy przyszli na rokroczne przemówienie szefa MON, nie mieli pojęcia, że część z nich za chwilę zostanie przesunięta do rezerwy. Są to dowódcy głównie współpracujący z NATO, to m.in. zastępca dowódcy misji KFOR w Kosowie, który dostał powołanie w listopadzie. Wielu, wśród państw NATO, wprawia to w osłupienie, że akurat tych ludzi się wyklucza - mówił w WP Hejj, politolog i dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej".