Orban na meczu Węgry-Szwajcaria. Mina niezbyt wesoła

Fanem piłki nożnej okazał się być także szef resory dyplomacji Węgier, Peter Szijjarto. Na swoim profilu na Facebooku nie tylko przypominał o tym, że w sobotę w Kolonii węgierska reprezentacja rozgrywa pierwszy mecz w Euro 2024, ale zamieszczał także filmy, wskazujące, że i on wybrał się do Niemiec, by kibicować narodowej drużynie.