Próbował ją pocałować. Takiej reakcji Orban się nie spodziewał

Na wideo widać, jak węgierski premier zmierza po czerwonym dywanie w kierunku prezydent Mołdawii. W pewnej chwili Maia Sandu wyciąga rękę na powitanie, po czym Viktor Orban schyla się i próbuje pocałować ją w dłoń. Kobieta nagle jednak zabiera rękę, a wyraźnie zakłopotany Orban jeszcze przez chwilę wsłuchuje się w to, co ma mu do powiedzenia Sandu, a następnie ustawia się do wspólnego zdjęcia.