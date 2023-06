Rosjanie spierają się o zasługi. "Chcą sabotować ruchy Kadyrowa"

Cel? "Ograniczyć możliwości Kadyrowa"

"Te dyskusje na temat zasług w bitwie zbiegają się w czasie z doniesieniami o przybyciu na front sił czeczeńskich, które mają dokończyć zdobywanie Marjinki i innych miejscowości w okolicy. Mają one prawdopodobnie ograniczyć Kadyrowowi możliwość propagandowego wykorzystania kolejnych taktycznych zdobyczy w tym rejonie do ponownego podniesienia swojej pozycji, jako dysponenta największych paramilitarnych sił w Ukrainie po wycofaniu grupy Wagnera" - czytamy w raporcie. Słowem - chodzi o to, by Kadyrow nie wykorzystał postępów w Marijince do promocji własnej osoby, tak jak postępy w Bachmucie wykorzystał Prigożyn.