Opuszczony "szpital śmierci". Polacy weszli do byłego sanatorium dla gruźlików

Członkowie Urbex History, polskiej grupy eksploratorów i miłośników historii, wybrali się do Belgii. W Ardenach na zboczu wzgórza wzniesiono imponujący budynek. To dawny szpital gruźliczy. Miejsce skrywające wiele tajemnic. Budynek powstał w 1903 roku. Obiekt przeznaczono jako sanatorium, miejsce do rekonwalescencji dla osób chorujących na śmiertelną wówczas chorobę. Szpital funkcjonował do 2010 roku. Wtedy zmieniono jego przeznaczenie na dom dla uchodźców. W ciągu ostatnich 10 lat majestatyczna budowla popadła w ruinę. Na miejscu prowadzone są teraz pierwsze prace naprawcze. Wkrótce opuszczony budynek może dostać drugie życie. Grupa eksploratorów Urbex History odwiedza zapomniane i niedostępne dla wszystkich miejsca lub obiekty o historycznym znaczeniu. Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź kanały Urbex History w mediach społecznościowych.