Wiadomo, gdzie jest Obajtek. Opublikował zdjęcie

Ustalenia WP ws. udziałów Obajtka

Daniel Obajtek przed wyborami do Parlamentu Europejskiego przekazał swoje udziały w firmie Erg Bieruń Folie synowi Piotrowi - ustaliła Wirtualna Polska. - To, co komu przekazuję, zgodnie z obowiązującym prawem, jest moją prywatną sprawą - komentuje były prezes Orlenu. Jako świeżo wybrany europoseł będzie musiał wkrótce ujawnić swój majątek, który oficjalnie znów uległ uszczupleniu.