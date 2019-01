Opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Minister komentuje

Posłowie PO-KO złożyli wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Parlamentarzyści zarzucają Zbigniewowi Ziobrze m.in. niedopełnianie obowiązków oraz przekraczanie uprawnień ws. afer w SKOK oraz KNF. Minister skomentował działania opozycji.

Beata Mazurek odnosząc się do informacji o wniosku, poinformowała, że będzie on głosowany na posiedzeniu 20 lutego. "Wniosek bez szans - nie poprzemy go" - napisała rzecznik klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Zapowiedział, że z mównicy sejmowej będzie wyliczał swoje dokonania. - To skuteczna walka z wyłudzeniami VAT i rekordowe przychody państwa z tego podatku, to dwukrotnie wyższa ściągalność alimentów, to rozliczanie oszustw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, wprowadzenie jawności sędziowskich majątków i zwalczanie nadużyć komorników - stwierdził Ziobro.

Zarzuty z wniosku

"Napaść na niezależne sądownictwo; mianowanie na stanowiska prezesów sądów, koleżanek i kolegów Zbigniewa Ziobro bądź jego zastępców; wprowadzenie pseudo–losowego przydziału spraw, który sterowany jest centralnie przez ministerstwo; przymusowe przenoszenie niepokornych sędziów do innych wydziałów; wszczynanie przez podporządkowanych ministrowi rzeczników dyscyplinarnych, postępowań wobec sędziów zadających pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; wszczynanie przez podległych Zbigniewowi Ziobro prokuratorów, postępowań w stosunku do sędziów, którzy w swojej działalności orzeczniczej odmówili zastosowania tymczasowego aresztu w stosunku do osób, które prokuratura chciała w areszcie umieścić; odwoływanie najlepszych prezesów sądów tylko dlatego, że nie są ludźmi ministra; bezczelne wskazywanie niektórym prezesom sądów, przez kierownictwo ministerstwa, osób oczekiwanych do powołania na stanowiska zastępców tych prezesów - wszystko to doprowadziło do zapaści w polskim sądownictwie i odpowiedzialny jest za to Zbigniew Ziobro" - wyliczają autorzy wniosku.