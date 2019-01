Zdumiewające wystąpienie ambasadora Andrzeja Przyłębskiego. Przypuścił atak na polskie media

Ambasador RP w Berlinie Andrzej Przyłębski opowiadał we Frankfurcie o polskich mediach. Wykorzystał tę okazję, by zaatakować te, które są krytyczne wobec PiS. Na celowniku znalazły się m.in. TVN i "Gazeta Wyborcza".

Chodzi o debatę o wolności mediów zorganizowaną w ubiegłym tygodniu przez Uniwersytet Nauk Stosowanych we Frankfurcie nad Menem. Przyłębski wygłosił na niej przemówienie poświęcone polskiej prasie, telewizjom i portalom internetowym. Do nagrania z wystąpienia dotarła "Gazeta Wyborcza".

Przyłębski ironicznie przekonywał, że mamy w Polsce do czynienia z "prawdziwym pluralizmem mediów" - zapewnia go rząd PiS, a nieprzychylne mu media, których jest większość, wykorzystują to do ataków.

Atak na Niemcy, pochwała TVP

- W należących do Niemców mediach nie ma dnia, by nie straszono Polaków pseudoinformacjami o grożących katastrofach, które mają spowodować wprowadzane przez rząd reformy. Do tych katastrof nie dochodzi, ale portale i wydawcy wymyślają coraz to nowsze problemy, by straszyć ludzi - powiedział, zaznaczając, że "o sukcesach reform rządu PiS w gospodarce, polityce społecznej, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości" się nie informuje.