Katarzyna Lubanuer stanie przed komisją etyki. Poszło o Kaczyńskiego

Szefowa Nowoczesnej będzie odpowiadać przed członkami sejmowej komisji etyki. Chcieli tego posłowie PiS, którym nie spodobały się słowa Lubnauer, które padły w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Nazwała ona wtedy aferę KNF "aferą Kaczyńskiego".

Komisja chce zająć się słowami liderki Nowoczesnej z listopadowego wywiadu dla "Rzeczpospolitej". Nazwała ona wtedy aferę KNF "aferą Kaczyńskiego". "(...) nie bawmy się w eufemizmy. To on zaczął demolować instytucje państwa. To on oddał je na żer swojej partii" - powiedziała.