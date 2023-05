Dotkliwa porażka PiS. Przegrali ważne głosowanie

Wspomniana ustawa, nad którą w środę pracowała sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, zakłada powołanie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007-2022. To sztandarowy pomysł PiS, a ogłaszał go w grudniu 2022 roku sam Jarosław Kaczyński. Według PiS nowo powołany organ miałby funkcjonować na zasadach podobnych do komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej, czyli komisji administracyjnej, a nie sejmowej.