Opozycja o apelu Tuska. Reakcje nie pozostawiają złudzeń. "Blef"

Co na to Polska 2050? - Uważaliśmy i uważamy, że jest pole do współpracy między czterema głównymi partiami opozycyjnymi. Naszym wspólnym celem jest chęć zakończenia nieszczęsnych dla Polski rządów PiS. Przy czym dla nas celem głównym nie jest utworzenie wspólnej listy wyborczej, tylko osiągnięcie bardzo wyraźnego i trwałego zwycięstwa nad PiS - mówi Wirtualnej Polski jest z liderów partii Szymona Hołowni, Michał Kobosko.