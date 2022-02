Opozycja chętna do współpracy z Gowinem? "Patrzę na niego z nadzieją"

Szymon Hołownia szuka współpracy z Jarosławem Gowinem? - Polska 2050 koncentruje się dzisiaj na tworzeniu programu dla Polski po rządach PiS - przekazał w programie "Tłit" Paweł Zalewski, poseł Polski 2050. - Koncentrujemy się na tym, żeby przekonywać do niego Polaków. Nie rozmawiamy o tworzeniu żadnych bloków, bo wybory będą najprawdopodobniej w terminie konstytucyjnym, czyli na jesieni 2023 roku. (...) Znam Jarosława Gowina od wielu lat. Z olbrzymią przykrością i zawodem patrzyłem na to, co Jarosław Gowin robił, będąc w koalicji z PiS. Uważałem, że ta misja nie ma szansy powodzenia, mimo że doceniałem jego działania, aby zablokować wybory kopertowe. Dziś patrzę na to, co on robi - po ludzku, a nie politycznie - z pewną nadzieją, że będzie w stanie odbudować swoją pozycję przez najbliższy czas. (...) Mam świadomość, że cena, którą zapłacił, jest olbrzymia. To w pewien sposób przypomina Polakom, że polityka jest sprawą życia i śmierci. To nie jest jakieś zajęcie, które można traktować hobbistycznie. Gowin nam to przypomniał - przekazał Zalewski.