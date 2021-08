Opozycja chce zwołania RBN ws. Afganistanu. Prezydent poleciał na Hel

We wtorek Andrzej Duda wraz z żoną ponownie udał się na prezydenckiej rezydencji letniej na Helu. Na lotnisku tuż przed wejściem do samolotu przyłapali go fotoreporterzy "Faktu". Z ustaleń dziennika wynika, że para prezydencka zamierza dokończyć w Juracie przerwany urlop. Tej wersji nie potwierdza jednak rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, który w rozmowie z gazetą stwierdził, że Andrzej Duda nie jest na urlopie.