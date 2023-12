Opowiedziała swoją historię kard. Rysiowi. "Przepraszam"

Kardynał Ryś przyznał, że apostazja ma często związek z brakiem należytego podejścia do osób wątpiących. - To kamyk do naszego ogródka, nie mamy prawa tłumaczyć tego tym, że świat, że ludzie są źli. Słuchając uważnie takiego człowieka, należy robić sobie rachunek sumienia i pytać, jak mogę tworzyć taki Kościół, do którego mogę zaprosić go bez lęku, że nie powtórzy się jego złe doświadczenie, że się nie pogłębi. I z nadzieją, że ta rana zostanie zaleczona. Wierzę, że jest to możliwe.