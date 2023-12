Jasne zasady dla katolików. Kościół przypomina

Adwent, jako słowo, pochodzi od łacińskiego terminu adventus, co oznacza przyjście. W starożytnym Rzymie, słowo to odnosiło się do oficjalnego przyjazdu cezara. W kontekście wczesnego chrześcijaństwa, termin ten odnosił się do podwójnego przyjścia Chrystusa - jako człowieka i jako sędziego na końcu świata.