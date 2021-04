Opiekują się wnukami. Pomoże Babcia plus

"Mama, która pójdzie do pracy, może 'przekazać' swój zasiłek na babcię lub dziadka, którzy będą opiekować się jej dziećmi. Taki zasiłek na Węgrzech uzależniony jest od pensji rodzica, ale wynosi maksymalnie ok. 3000 zł miesięcznie. Co ważne, babcia czy dziadek nie mogą łączyć zasiłku z pracą lub emeryturą" - czytamy w artykule.