Profesor Simon uderzył w weselników. "Piją, całują się i pieszczą"

Stanowisko KEP ws. szczepionek na COVID. Prof. Simon: to absurd

- Dla mnie to jest skandaliczne i niedopuszczalne. Ten problem rozwiązał papież wiele lat temu. Te szczepionki nie pochodziły z abortowanych płodów. To jest absurd - podkreślił ekspert.

Obostrzenia. Wesela w wakacje? Rzecznik rządu nie ma wątpliwości. Wystosował apel

W programie padło też pytanie o śmiertelność wywoływaną koronawirusem w Polsce. Prof. Simon zaznaczył, że jest to "tragedia". - Śmiertelność u nas jest duża i tragiczna. Nie ma co się bronić przed pójściem do lekarza. Potem jest za późno - mówił lekarz.