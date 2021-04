Luzowanie obostrzeń. Dr Grzesiowski o maseczkach: Nie ma na co czekać

Zapowiedział też, że do tego zagadnienia odniesie się w przyszłym tygodniu.

- Absurdy należy usuwać jak najszybciej, nie ma tu na co czekać. W zeszłym roku w kwietniu nie wiedzieliśmy jeszcze, jak przenosi się wirus. Teraz, ponad wszelką wątpliwość udowodniono, że przenoszenie wirusa na otwartych przestrzeniach jest praktycznie niezauważalne. Miejmy nadzieję, że eksperci będą mocno naciskać, żeby zdjąć wymóg noszenia maseczek na świeżym powietrzu, zwłaszcza że robi się gorąco, a za chwilę ludzie będą mieli po prostu poodparzane twarze - przyznał w rozmowie z Wirtualną Polską.

Szczyt zakażeń za nami? Obostrzenia poluzowane

- Wydaje się, że to apogeum mamy za sobą. Nadal mamy jednak regiony, w których wydaje się, że ta sytuacja jest trudna. To m.in. województwo śląskie, gdzie na 100 tys. mieszkańców wskaźnik zakażeń wynosi około 50 - powiedział.

- To absolutna konieczność, pandemia nie przechodzi przecież taką samą falą we wszystkich miejscach. Zarówno przy ogłaszaniu różnych ograniczeń, jak i wycofywaniu ich, powinniśmy kierować się bieżącą sytuacją w różnych powiatach czy województwach - komentuje dr Grzesiowski .

Luzowanie ograniczeń w innych regionach

Są to województwa: podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie oraz małopolskie.

- Jeżeli spada liczba zachorowań, to uruchamianie miejsc, w których jest mało ludzi, jest jak najbardziej uzasadnione. Tam, gdzie mamy do czynienia z usługą 1 na 1 czy pojedynczymi osobami w pomieszczeniu, nie ma problemu. Wydaje się, że to nie będzie wpływało na szybkie zwiększenie zakażeń - mówi dr Grzesiowski.