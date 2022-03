"Operacja specjalna" w Rosji. Milkną ostatnie niezależne media

Telewizja głównym źródłem informacji

Z zagranicy nadal można wchodzić na strony internetowe niezależnych mediów, które wprawdzie w Rosji są zakazane, ale jeszcze są aktywne. Wewnątrz kraju dostęp do nich jest możliwy przez VPN, czyli Virtual Private Network, który ukrywa adres IP użytkownika, przez co ani dostawca internetu, ani rząd nie wiedzą, jakie strony internetowe się odwiedza. A gdy serwer VPN znajduje się w kraju, który nie zablokował dostępu na przykład do telewizji Dożd, to użytkownik w Rosji nadal ma dostęp do niezależnych informacji.