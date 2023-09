Operacja specjalna w pobliżu Krymu. Wielki sukces Ukraińców

Kolejna udana misja specjalna Ukraińców na Morzu Czarnym. Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało nagranie, na którym widać, jak Siły Operacji Specjalnych Wywiadu Obronnego (GUR) przejmują kontrolę nad platformami wiertniczymi gazu i ropy naftowej - wieże Bojki - w pobliżu wybrzeża Krymu na Morzu Czarnym. Materiał udostępniła również agencja Reutera. Co ciekawe, te samie wieże były okupowane przez siły rosyjskie od czasu aneksji Krymu w 2014 roku. W oświadczeniu opublikowanym na Telegramie ukraiński wywiad poinformował w poniedziałek, że platformy wiertnicze znane jako wieże Bojki zostały odzyskane w ramach "wyjątkowej operacji". "Rosja zajęła wieże Bojki w 2015 roku, a wraz z początkiem inwazji na pełną skalę wykorzystywała je do celów wojskowych. W szczególności jako lądowiska dla helikopterów i do umieszczania sprzętu radarowego" - wyjaśniono wagę tej operacji w oświadczeniu wywiadu. Ustanowienie kontroli nad wieżami przez Ukraińców utrudni teraz Rosjanom sytuację na froncie, szczególnie po tym, jak platformy wiertnicze Petro Godovalets i Ukraina, a także SPBU Tavrida i Syvash wróciły w ręce żołnierzy Zełenskiego.