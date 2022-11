Operacja mundial, czyli jak Katar wcisnął gaz do dechy

Mówiąc obrazowo, Katar znalazł swoją drogę, stopniowo rozwijał stosunki handlowe niemal z całym światem, traktując na tych samych zasadach Chiny i USA, Iran i Arabię Saudyjską, Koreę Południową i Japonię, Rosję i Unię Europejską. W książce "Operacja mundial" wyjaśnia to dr Patrycja Sasnal, arabistka, kierowniczka Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. – Udaje mu się to znakomicie, gdyż nie uzależnia interesów od polityki na zasadzie: sprzedamy wam gaz, a w zamian oczekujemy, że będziecie podejmować decyzje po naszej myśli, tak jak to usiłuje robić przy sprzedaży ropy Arabia Saudyjska. To między innymi z tego powodu Katarczycy odgrywają nieproporcjonalnie dużą, w stosunku do swojej powierzchni i potencjału ludnościowego, rolę – mówi Patrycja Sasnal.