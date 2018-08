"Opera mydlana w czterech aktach". Kolejne weto Andrzeja Dudy. Mocne komentarze

- Decyzję prezydenta szanujemy, ale pozostajemy przy swoim zdaniu - tak zawetowanie przez prezydenta nowelizacji Kodeksu wyborczego skomentowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Znacznie mocniejszych słów użyli politycy opozycji.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania ustawy z "kilku względów". Wskazał m.in., że nowelizacja "w zbyt daleko idący sposób odbiega od zasady proporcjonalności", co w praktyce oznaczałoby, że "realną szansę na uzyskanie poważnej reprezentacji w PE miałyby tylko dwa ugrupowania".

Co na to PiS? - Decyzję prezydenta szanujemy, ale pozostajemy przy swoim zdaniu. Uważamy, że wybory do PE są ważne i chcieliśmy silnej reprezentacji, która ma wpływ na decyzje, a nie takiego rozdrobnienia i wejścia do europarlamentu małych grup, które de facto takiego znaczenia nie mają - powiedziała PAP tuż po ogłoszeniu weta rzeczniczka partii Beata Mazurek.

Innego zdania jest Platforma Obywatelska. - To były złe przepisy, niezgodne z prawem europejskim i szkodliwe dla polskiej sceny politycznej (...) Niewątpliwie prezydent zrobił to w porozumieniu z PiS-em. Jesteśmy świadkami tego, że prezydent od początku prac nad Kodeksem wyborczym nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Przepisy te były uzasadniane przez polityków PiS-u, a od kilku dni jesteśmy świadkami odwrócenia tendencji. Politycy PiS-u przestawili bronić tej ustawy, tych przepisów, a prezydent dokonał weta - stwierdził Jan Grabiec na briefingu w Sejmie. Jak dodał, prezesowi PiS udało się spacyfikować wewnętrzną opozycję, a Koalicji Obywatelskiej udało się zawrzeć porozumienie, co jest powodem weta. Trzeci powód, w jego ocenie, to kwestia ich niezgodności z prawem europejskim.

- To realnie opera mydlana w czterech aktach: w pierwszym PiS w parlamencie przegłosowuje ordynację do PE, w drugim Kaczyński dogaduje się z Macierewiczem i Rydzykiem, w trzecim powstaje silna Koalicja Obywatelska i opozycja deklaruje współpracę, więc w czwartym akcie Kaczyński zleca prezydentowi weto ordynacji - wtórowała mu przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Zwróciła uwagę, że zawetowanie przez prezydenta nowelizacji dot. ordynacji do PE nie chroni Polaków przed podobnymi rozwiązaniami w wyborach parlamentarnych 2019 r. Podkreśliła też konieczność zjednoczenia opozycji "w szerokiej Koalicji Obywatelskiej na kolejne wybory".