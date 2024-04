"Opcje od złych, po gorsze". Piętrzą się problemy Zełenskiego

Piętrzą się problemy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Co dalej zrobić - a tym bardziej, jak wygrać wojnę - są różne - od złych po gorsze" - pisze w sobotę "The Washington Post". Gazeta zwraca uwagę, że odzyskanie wschodniej części kraju - co deklarowała prezydent - wydaje się w tym momencie "coraz mniej prawdopodobne".