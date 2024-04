Stanowcze "nie" Węgier. Budapeszt odmawia NATO

Budapeszt na "nie" w sprawie funduszu dla Ukrainy

W rozmowie z Indexem podkreślił również, że Budapeszt sprzeciwia się stworzeniu funduszu dla Ukrainy w wysokości 100 mld euro, który miałyby finansować państwa członkowskie NATO proporcjonalnie do swego PKB. Zaznaczył też, że zachodnie dostawy broni dla Ukrainy nie dały jej sukcesu na polu bitwy. - Nie wiemy, co by się stało, gdyby Ukraińcy nie dostali broni. Pokój mógłby zostać już zawarty - ocenił.