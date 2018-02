"Oni się po prostu nienawidzą". Kulisy wojny w Zjednoczonej Prawicy

Spór o reformę szkolnictwa wyższego przybiera na sile. "Ryszard Terlecki nie znosi Jarosława Gowina i z wzajemnością" - zdradzają w nieoficjalnych rozmowach działacze PiS. Co zrobi Jarosław Kaczyński?

"Potrafi powiedzieć: idiota"

O co chodzi?

- Dla Gowina reforma szkolnictwa wyższego, nad którą pracuje, to istota jego pracy w resorcie nauki. Dla Terleckiego - to zagrożenie, bo nie może przestać być profesorem dobrze opłacanym przez państwo - wyjaśnia jeden z informatorów "Faktu".

Co na to Jarosław Kaczyński? Na razie "przygląda się sprawie". Poprosił też zaufanego członka władz PiS o to, by wysondował, co dalej należy zrobić z projektem reformy.