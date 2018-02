Rośnie spór w obozie dobrej zmiany? Gowin napomniał Terleckiego. "Nieodpowiedzialne"

Przejdzie, czy nie przejdzie? Narastają emocje wokół ustawy o szkolnictwie wyższym. Nieoczekiwanie mocno skrytykował ją Ryszard Terlecki. To bardzo nie spodobało się Jarosławowi Gowinowi. "Mało mamy problemów? Naprawdę" - pyta zirytowany minister.

Konstytucja dla Nauki to sztandarowy projekt Jarosława Gowina. Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest opisywana jako ustawa, która ma "zmienić oblicze polskiej nauki i szkolnictwa wyższego". Ale z pewnością nie będzie to sukces łatwy do osiągnięcia.