Olsztyn. Znaleziono ciało 24-latka. Drugi mężczyzna nadal poszukiwany

Olsztyn. Wciąż szukają 27-latka

Nadal uznawany za zaginionego jest natomiast 27-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, który zaginął w niedzielę, 12 września. Służby zawęziły akcję poszukiwawczą do terenu wodnego oraz przywodnego w pobliżu jeziora Klebarskiego. To właśnie tam znaleziono rzeczy, które najprawdopodobniej należały do mężczyzny.