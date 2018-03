Olsztyn: w środku nocy zadzwoniła na policję. "Dzieje się coś dziwnego"

We wtorek funkcjonariusze otrzymali wezwanie od zaniepokojonej właścicielki sklepu spożywczego przy ul. E. Kruka w Olsztynie. Kobieta powiedziała, że „coś dziwnego dzieje się w sklepie” i prawdopodobnie jej pracownice kradną towar.



Patrol po krótkiej obserwacji stwierdził, że w kradzież zamieszane są dwie pracownice, podaje olsztyn.com. To kobiety w wieku 19 i 20 lat oraz ich 16 i 34-letni koledzy.

- Wynosiły ze sklepu wypełnione torby nerwowo się rozglądając - informuje policja na swoim portalu. - Gdy w uliczkę znajdującą się za sklepem wjechała taksówka, którą podejrzani zamierzali odjechać, wywiadowcy natychmiast interweniowali. Cała czwórka została zatrzymana i przewieziona do komendy.

To nie była pierwsza taka kradzież tej grupy. Okazuje się, że do tej pory udało im się wynieść ze sklepu towar o wartości ok. 2,6 tys. zł.