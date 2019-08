Olsztyn. Leśnicy znaleźli 4 palety jajek w lesie

Leśnicy spod Olsztyna znaleźli kilkanaście tysięcy jajek. Wszystkie były przeterminowane. Znalezienie czterech palet leśnicy zgłosili służbom weterynaryjnym. Teraz szukają osób, które podrzuciły jajka i zaśmieciły las.

Służby ustalają, kto wyrzucił do lasu załadowane jajkami palety. Adam Pietrzak, rzecznik olsztyńskich Lasów Państwowych przypomina w lokalnych mediach, że "las to nie jest śmietnik, to nie miejsce na podrzucanie przeterminowanej żywności". Kilka tygodni wcześniej, w tej samej okolicy ktoś wyrzucił kilkanaście starych opon.