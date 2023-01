Olejnik zaatakowała Grabowskiego. Odpowiedział jej

- Ja to mówię właśnie dlatego, że mam. Podaję swój przykład, czy ja potrzebuję 30 złotych więcej na ogrzewanie z państwowego budżetu? Tak jak pani mówi, są ludzie, którzy nie mają pieniędzy na to, by ogrzewać własne mieszkanie, a mają pięcioro dzieci i te dzieci marzną. Albo osoby niepełnosprawne. Czy ja potrzebuję dopłaty do paliwa? Są tacy, co nie mają paliwa, by dowieść dzieci do szkół, dojechać do pracy. Brak mi wrażliwości, pani redaktor? - odpowiedział były członek RPP.