Morawiecki odpowiada na atak. Uderza w Grabowskiego

- Np. 500 plus dla najbogatszych. Natychmiast! (...) 500 złotych dla kogoś, który zarabia 10-20 tys. na pierwsze dziecko, czy nawet na drugie?! Przecież to nie zmienia jego sytuacji, a w masie to bardzo dużo zmienia. Drenujemy pieniądze od biedniejszych do najbogatszych. Takich programów jest dużo - wskazał ekonomista na antenie Radia ZET.