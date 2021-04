Olechowski mówił bez ogródek o Morawieckim i Orbanie

W piątek gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Andrzej Olechowski. Były minister spraw zagranicznych skomentował czwartkowe spotkanie premiera Polski i Węgier z Matteo Salvinim, liderem włoskiej Ligi. Prowadzący Patrycjusz Wyżga przypomniał słowa Viktora Orbana. - Spotkaliśmy się tutaj, aby przedyskutować naszą przyszłość (...). Zgodziliśmy się, że chcemy odrodzenia Europy - przytoczył dziennikarz. - Ich renesans, nasze średniowiecze. To nie jest renesans, którego potrzebuje Europa. To jest próba stworzenia międzynarodówki i sił populistycznych oraz skrajnych - uznał były szef MSZ. - Mówił pan Orban i mówią nasi politycy, że tradycyjne wartości są zagrożone przez tzw. lewackie inicjatywy, jak np. konwencja stambulska. Większość Europejczyków interpretuje to jednak inaczej - ocenił Olechowski. - Po tym jak Turcja z wystąpiła z tejże konwencji swoje oświadczenie wydał prezydent USA Joe Biden, który wyraził ubolewanie i irytację, mówiąc że przecież to porozumienie ma bronić kobiety przed przemocą - dodał.

