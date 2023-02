Okradli Watykan. Papież ujawnia

Papież: państwo musi być świeckie

Papież powiedział również: "Tak, uprawiam politykę. Bo każdy musi ją uprawiać. Lud chrześcijański musi to robić". - Kiedy czytamy to, co powiedział Jezus, widzimy, że był zaangażowany w politykę. A czym jest polityka? To styl życia dla polis, dla miasta. To, czym ja się nie zajmuję i czego nie powinien robić Kościół, to polityka partyjna. Ale Ewangelia ma wymiar polityczny, jakim jest nawrócenie mentalności społecznej, także religijnej osób - zaznaczył Franciszek.