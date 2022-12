Okradł rosyjski "samolot zagłady". Spędzi cztery lata w kolonii karnej

Dochodzenie prowadzili pracownicy Głównej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji dla obwodu rostowskiego. Wkroczyli do akcji dlatego, że maszyna należy do sił specjalnych Federacji Rosyjskiej i jest uznawana za sprzęt o wyjątkowych funkcjach. To "samolot dnia zagłady".