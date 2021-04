Ojciec Tadeusz Rydzyk czeka na rozprawę. Fundacja "Lux Veritatis": chcą nam zamknąć usta

Watchdog Polska wielokrotnie próbowała poznać dokładne sumy dotacji, jakie otrzymała Fundacja "Lux Veritatis" (założona przez Tadeusza Rydzyka) od rządu Prawa i Sprawiedliwości, jednak ich wnioski o dostęp do informacji publicznej były ignorowane przez redemptorystę. Dopiero po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Lux Veritatis udostępnił część dokumentów - od października 2015 r. (czyli od początku rządów PiS) do czerwca 2016 r. fundacja kierowana przez o. Tadeusza Rydzyka otrzymała od państwa 1 391 147 zł.

Następnie Watchdog Polska złożyła wniosek przeciwko Fundacji "Lux Veritatis", na mocy którego sąd nakazał Tadeuszowi Rydzykowi stawiennictwo na rozprawie. Redemptorysta jednak się nie pojawił, przez co sprawa została przełożona na koniec kwietnia. Do wniosku Watchdog Polska we wtorek odniosła się dyrektor finansowa Fundacji "Lux Veritatis".