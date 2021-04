O. Tadeusz Rydzyk chwali Daniela Obajtka: jest pan naprawdę genialny

- Jak można coś wstrzymać, co z mocy prawa już dawno zostało wykonane. Myśmy Polska Press przejęli zgodnie z ładem korporacyjnym, przejęliśmy zgodnie z ostateczną decyzją prezesa UOKiK i wpinamy ją w całe zarządzanie segmentowe. Trudno wstrzymać to, co już zostało zrealizowane, my mamy już nabyte te udziały. Musimy wykonywać prawo udziału, bo gdybyśmy nie wykonywali, działalibyśmy na szkodę całego Orlenu - tłumaczył Obajtek.

Dodał, że w Polsce prowadzona jest obecnie dezinformacja. - Zamiast się cieszyć, że polska firma wykupuje od niemieckiego właściciela, to cały czas prowadzi się dezinformację, próbuje podważać się prawidłowy proces. To jest tak naprawdę działanie na szkodę państwa polskiego - podkreślił prezes Orlenu.

Na antenie toruńskiej rozgłośni usłyszeć można było również o. Tadeusza Rydzyka, który złożył Obajtkowi osobiste gratulacje. - Chciałem panu powiedzieć tylko: w górę serca, piorun nie uderza w to, co małe. Piorunochrony to nasza motywacja. Ja zawsze mówię, jak takie rzeczy są: Panie Jezu zajmij się nim. Gratulujemy panu za to, co pan robi dla Polski. Jest pan naprawdę genialny - stwierdził duchowny.