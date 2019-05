Ojciec Rydzyk urażony. Jest doniesienie za "bluźnierstwa środowisk lewackich"

Do Prokuratora Generalnego trafiło doniesienie w sprawie znieważenia o. Tadeusza Rydzyka przez "środowiska lewackie i LGBT". Chodzi o manifestację "Chryja pod Radiem Maryja", zorganizowaną w dniu urodzin wpływowego redemptorysty.

Zawiadomienie skierowane bezpośrednio do Zbigniewa Ziobry złożył Ryszard Nowak z Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą. - Bardzo szybko wysłaliśmy donos mailem do Prokuratora Generalnego w sprawie wczorajszej "Chryi". Kobiety znieważyły o. Tadeusza Rydzyka wielokrotnie. Media to bardzo nagłośniły. Jest to zaplanowana akcja wymierzona przeciwko o. Rydzykowi i Radiu Maryja, przeciwko Kościołowi. Musimy reagować. Stąd donos do Prokuratora Generalnego - tłumaczy Ryszard Nowak w wypowiedzi dla toruńskiej rozgłośni. Podkreślił, że lewacka hucpa powtarza się już drugi rok.