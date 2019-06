Ojciec Andrzeja Dudy: kryzys męskości wynika z przesadnej emancypacji kobiet

W obszernym wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej" Jan Duda opowiedział o relacjach damsko-męskich i problemach dzisiejszych rodzin. Ojciec Andrzeja Dudy zdradził również, jakie relacje łączą go z synem i co prezydent odziedziczył po nim.

Winą za "kryzys męskości", Duda senior obarcza kobiety, które, jego zdaniem "przesadnie się wyemancypowały". "Wyemancypowane kobiety wpadły we własną pułapkę. Nie zostawiają miejsca dla mężczyzn. Tymczasem mężczyźni mają wrodzone skłonności do podejmowania trudnych wyzwań, wymagających dużego wysiłku, predyspozycje do zamierzeń o charakterze strategicznym. Natomiast operacyjnie są dużo słabsi od kobiet. (...) Dlatego trzeba mu wyznaczać zadania: ja gotuję, piorę i robię zakupy, ale ty jesteś odpowiedzialny za rodzinę" - powiedział w rozmowie z "Gazetą Krakowską".