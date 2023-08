Ohydny czyn imigranta. Zmuszał nastolatkę z Niemiec do prostytucji

Jak relacjonuje "Bild", dramat dziewczyny zaczął się od wakacyjnej wycieczki do Libanu. Mehdi F. obiecał ją zabrać do luksusowego hotelu, a zamiast tego zameldowali się w obskurnym lokum. Według prokuratury czekali tam już krewni i przyjaciele alfonsa. "Ukochany" po raz pierwszy miał wówczas zmuszać nastolatkę do seksu grupowego z innymi mężczyznami, a gdy stawiała opór - rzucał butem w jej głowę.