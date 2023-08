Zerwał z dziewczyną. W odwecie Niemiec dostał szablą

Matthias od razu zdał sobie sprawę, że nie był to zwykły napad. Ponieważ jednym z agresorów był Sascha R. (35 lat), brat jego sąsiadki Jasmin. - Jasmin i ja mieliśmy romans przez kilka miesięcy. Z pewnością wyobrażała sobie, że to coś więcej i była zła, kiedy to się skończyło - tłumaczy "Bildowi" ofiara ataku szablą.