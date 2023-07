On też miał dość upałów. Niewiarygodne gdzie poszedł niedźwiedź

Według danych stanowego departamentu Kalifornia jest domem dla około 25 000 do 30 000 czarnych niedźwiedzi. Policjanci z Burbank wydali ostrzeżenia dla mieszkańców, aby trzymali się z dala od drapieżników - nie karmili ich i po każdym użyciu czyścili grille stojące w ogrodach. Aby zniechęcić te dzikie zwierzęta do odwiedzania swoich domów, Amerykanie powinni też trzymać jedzenie, w tym karmę dla czworonogów, i odpady w zamknięciu. Policja sugeruje również, by zaopatrzyli się w specjalny spray odstraszający niedźwiedzie.