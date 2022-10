Ogromny sukces Ukraińców. Wyzwolili cały obwód charkowski

- To, co myślę że widzimy obecnie, to po pierwsze, zachwycające sukcesy w rejonie charkowskim, a także niektóre kluczowe sukcesy ukraińskich sił w regionie donieckim i ługańskim, zwłaszcza ostatnie zdobycie miasta i węzła kolejowego Łyman, co znacząco wpłynie na rosyjskie możliwości zaopatrzenia swoich sił wzdłuż tej linii konfliktu" - oceniła Wallander w rozmowie w waszyngtońskim think-tanku CSIS.