Nie tylko Ukraina. Putin szykuje "katastrofę humanitarną"

— Nadzieją jest fakt, że USA zadeklarowały, że będą przelewać do Ukrainy 1,5 mld dolarów miesięcznie. Unia Europejska jest na progu przyjęcia pomocy, która zapewni kolejne 1,5 mld. Dla Ukrainy, której miesięczny budżet szacowany jest na ok. 4 mld dolarów, będzie to ogromne wsparcie. Kijów znajdzie się na kroplówce Zachodu i dzięki temu będzie mógł skuteczniej zwalczać problemy tworzone przez ataki Rosji — mówi w rozmowie z WP.