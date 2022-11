Miedwiediew ostrzega. "Broni w Rosji nie zabraknie"

Miedwiediew uderza w Polskę

Incydent z rzekomym ukraińskim "uderzeniem rakietowym" na polską wieś dowodzi tylko jednego: prowadząc wojnę hybrydową z Rosją, Zachód zbliża się do wojny światowej - napisał na Twitterze po eksplozji pocisku w Przewodowie Dmitrij Miedwiediew. Były premier i prezydent Federacji Rosyjskiej, odniósł się do sprawy sugerując, że jest to dowód na to, że "Zachód zbliża się do wojny światowej".